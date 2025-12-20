ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣ: ದೇವಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜಾ ವೈಭವ

ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
ಮನೆ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಸಲು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.
– ಸುಭದ್ರಮ್ಮ, ಗೃಹಿಣಿ ಅಗರ
Chamarajanagara

