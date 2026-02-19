ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ

‘ಸಾಧನಾ ಪಥ 100ರ ಗುರಿಯತ್ತ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:34 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:34 IST
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸ್ಸಿಸಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇಒ ಗುರು ಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು
Chamarajanagara

