ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
chamarajanagara
ಯಳಂದೂರು: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಿತ್ತನೆಯತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಮಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸುರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫಸಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಮಳೆಯ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಹಸ್ತ ಮಳೆ ರೈತರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಗರ, ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
ChamarajanagarYalandur

