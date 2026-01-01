ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ತಿವಿದು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ

<p><strong>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ತಿವಿದು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಂ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಾಸವಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಮಲಗಿದ್ದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ತಿವಿಯಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿ ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಾಡಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪಿಎಸ್ಐ ವರ್ಷ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು, ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಯಾರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>