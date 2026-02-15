ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

‘ಹೇ ಗುರು! ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕ್ಬೇಡ’: ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:42 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CleanAwareness
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT