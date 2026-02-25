9ರಂದು ದೇವಿ ಉತ್ಸವ: ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ

<p>ಹನೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾ.9 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಣದ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p> ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಂಡಿಹಣ,ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ , ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬಾಯಿಬೀಗ ಮತ್ತು ತಂಪಿನ ಸೇವೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾತ್ರ ತಂಪಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರು. ದಲಿತ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಅಕ್ಕಿ,ಬೆಲ್ಲ,ನೀಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>