ಯಳಂದೂರು: ತೆಂಗು, ಕಂಗಿನ ನಡುವೆ ಕಾಫಿ ಘಮಲು

10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಪಕ್ಕ; ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ
ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳು
AgricultureChamarajanagaraYalandur

