ಪೊನ್ನಾಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ಹಸುವಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಹನೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಪೊನ್ನಾಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಸುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ತಾಳುಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ಚಿರತೆಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..</p>