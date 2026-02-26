ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚು

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ, ಕುದೇರು ಸೇರಿ 4 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ: ಡ್ರೈ ಡೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
