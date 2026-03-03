ರಂಜಾನ್: ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ... ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಅನಾನಸ್‌ ದಾಂಗುಡಿ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಅನಾನಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಸಹಿತ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್, ಸತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಗಾಡ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 20ರಿಂದ ₹ 30ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ರಂಜಾನ್ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ದಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ಸಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಸಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಯಾದಿನದ ಉಪವಾಸ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಎಳನೀರು, ಪಪ್ಪಾಯ, ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ದ್ರವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ರೂಢಿ.</p>.<p>ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸದಿಂದ ದಣಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಶಿ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹಮದ್.</p>.<p>ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಗಾಢ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 20, ತಿಳಿ ಹಸಿರು (ಪಟ್ಟೆ ಮಾದರಿ) ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 30, ಪೈನಾಪಲ್ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 50ರಿಂದ ₹ 80, ಪಪ್ಪಾಯ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 20ರಿಂದ ₹ 30, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹ 150ರಿಂದ ₹ 200, ಮೋಸಂಬಿ ₹ 100, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ₹ 80, ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ₹ 30ರಿಂದ ₹ 40, ಸಪೋಟ ₹ 80ರಿಂದ ₹ 100, ಸೇಬು ₹ 200ರಿಂದ ₹ 240ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ.</p>.<h2>ಕಿತ್ತಳೆ ದುಬಾರಿ:</h2>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಕಿತ್ತಳೆಹಣ್ಣಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 100ರಿಂದ ₹ 120ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 50ರಿಂದ ₹ 80ರವರೆಗೆ ದರ ಇತ್ತು. ಕಿತ್ತಳೆ ಸೀಸನ್ ಈಗಷ್ಟೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದರ ಇಳಿಮುಖವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h2>ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ:</h2>.<p>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ, ಪೈನಾಪಲ್, ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಳನೀರಿನ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ₹ 40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಳನೀರು ₹ 50ರಿಂದ ₹ 60ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ದಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೃಷ್ಣ.</p>.<h2>ಬೀನ್ಸ್ ದುಬಾರಿ:</h2>.<p>ಕಳೆದವಾರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 80ರಿಂದ ₹ 100ರವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 180ರಿಂದ ₹ 200 ತಲುಪಿದೆ. ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>