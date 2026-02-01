ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣ’

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:47 IST
Chamarajanagara

