ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕಸ್ತೂರು ಬಂಡಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ ಭಕ್ತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಕಸ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಲಂಕೃತ ಬಂಡಿಗಳು
 ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದೀವಟಿಗೆ ಸೇವೆ
Chamarajanagar

