ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ– ಕಾಡು ಡಿಕ್ಕಿ: ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:35 IST
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಸೂರು-ಊಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766ರ ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಕಾರು 
ChamarajanagaraAccident

