ಸುವರ್ಣೆಯ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಹೊನಲು

ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ: ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
ನಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:25 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:25 IST
ಅರಿಸಿನ ರಾಗಿ ಜೋಳದ ಜೊತೆಯೂ ಅವರೆ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗಳು ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಎ. ವೆಂಕಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
Chamarajanagara

