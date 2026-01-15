ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
chamarajanagara
ಯಳಂದೂರು: ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ನಾಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 5:39 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 5:39 IST
ವೈ.ಕೆ.ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕರು ಭತ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಗೋಪುರ
Chamarajanagar

