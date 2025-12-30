ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚೇಳೂರು | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ವಿವಾದ; ಅಪಘಾತ, ಸಾವು

2025ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರಿಗೆ ಸಿಹಿಗಿಂತ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಚೇಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ‍್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು
