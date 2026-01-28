ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡ ಸುಗ್ಗಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</strong>: ಸಕಲ ರಂಗಹೆಜ್ಜೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಗ್ಗಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವವೂ ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್. ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಡರ್ ಬರ್ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ’, ಮತ್ತು ರಂಗಸಿರಿ ತಂಡದ ಮಧು ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ’ ನಾಟಕವು ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.</p>.<p>ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮೊಬೈಲು, ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೆಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ಟುನತ್ತಿರುವುದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಸಕಲರಂಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್, ಲೇಖಕರಾದ ಪಾತಮುತ್ತಕರಹಳ್ಳಿ ಮು.ಚಲಪತಿ ಗೌಡ, ಜಲಜ, ಸತೀಶ್ ಸಿ.ಎಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಜಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾಬು ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p class="Subhead">ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಿರ್ದಿಗಂತ ತಂಡವು ಶಕೀಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ’, ಕಾಲಿ ರಂಗ ತಂಡದ ನಿರಂಜನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ’ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್, ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಕೋಡಿ ರಂಗಪ್ಪ, ನಾಗಮಣಿ ಪಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಎಂ ರವಿಕುಮಾರ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್, ಪುತ್ತೂರು ಲೋಕೇಶಪ್ಪ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>