<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</strong>: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವರು ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷ, ₹5 ಲಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಣ ನೀಡುವವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿಮುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಚಿಮುಲ್ ರಚನೆಯ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಡಿ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುವೆನೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಗೌರವಿಸುವೆ. ಕಳ್ಳರು, ಸುಳ್ಳರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ದಯ<br />ವಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಪ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವರು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಆತ್ಮವಂಚನೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.