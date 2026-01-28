ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
chikkaballapur
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಚುನಾವಣೆ: ಗೆಲುವಿನ ಹಾರ ಯಾರಿಗೆ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣಬಾಬುಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಸವಾಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:33 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:33 IST
‘ನಂದಿನಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್’ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಈಗಿನ 4.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಬಾಬು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ವೈ.ಬಿ.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಬಾಬು

ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ

chikkaballapura

