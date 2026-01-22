ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರು

ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮರಗಳು
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:33 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:33 IST
ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಹೂಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಉದುರಿದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಗಿಹುಳು, ಬೂದಿರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ
ಎನ್.ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ, ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರ
