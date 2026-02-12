ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ವಿಡಿಯೊ; ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:12 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:12 IST
GauribidanurGauribidanur Assembly constituency

