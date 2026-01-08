ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮಾದರ ಮಹಾಸಭಾ; 10 ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಗುರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೇಮಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:15 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:15 IST
chikkaballapura

