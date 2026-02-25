ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ: ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡ

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತುವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 20 ಗ್ರಾಮದ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ವರದಿ ಬಳಿಕ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಶಾಸಕ.
