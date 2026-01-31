ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾದ ಉದ್ಯಾನ

ಉದ್ಯಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೀಗ: ಸಸಿಗಳು ದನಗಳ ಪಾಲು
ಉಮೇಶ್ ಯು.ಬಿ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾದ ಉದ್ಯಾನ 
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಕಸ 
ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
 ಬೀಗ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯಾನದ ಗೇಟ್ ಸದಾ ತೆರೆದೇ ಇರುವುದು
