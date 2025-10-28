ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಳೆ ಬಿಡುವಿಗೆ ಕಾದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ: ಏಳು ಒಣ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾದಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:09 IST
ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಒಣದಿನಗಳ ಬೇಕು ಎಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಿಡುವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
. ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
chikkamagaluru

