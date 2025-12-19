ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್‌: ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ, ನಗಾಲ್ ಮಿಂಚು; ಈಗಲ್ಸ್‌ಗೆ ಮೂರನೇ ಜಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:44 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:44 IST
ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಗೇಲ್‌ ಮಾನ್ಫಿಲ್ಸ್‌ (ಎಡಗಡೆ) ಅವರು ಪತ್ನಿ ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ ಅವರನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು

ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಆಡಿದ ನಂತರ ಗೇಲ್‌ ಮಾನ್ಫಿಲ್ಸ್‌ (ಎಡಗಡೆ) ಅವರು ಪತ್ನಿ ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ ಅವರನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು  

ಚಿತ್ರಗಳು: ಜನಾರ್ದನ ಬಿ.ಕೆ.

