<p><strong>ವಡೋದರ:</strong> ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್) ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತು. </p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ (57 ರನ್, 37 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಶಿನೆಲ್ ಹೆನ್ರಿ (35 ರನ್, 15 ಎಸೆತ) ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 203 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. </p><p>ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (87 ರನ್, 41 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (79 ರನ್, 54 ಎಸೆತ) ಅಬ್ಬರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. </p>.WPL: 2ನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ RCB; 4ನೇ ಸಲವೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ.ರಣಜಿ| ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್: ಕರ್ನಾಟಕ–ಮುಂಬೈ ಕದನ ಕುತೂಹಲ.<p><strong>ಎರಡನೇ ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ:</strong></p><p>ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಎರಡನೇ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಮುಂಬೈ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ</strong></p><p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ. </p><p><strong>ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳು:</strong></p><p>2023: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</p><p>2024: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು</p><p>2025: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್</p><p>2026: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.</p><p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ (ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ) ತಂಡವೊಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. </p>. <p><strong>ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲ ಆಘಾತ...</strong></p><p>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲವೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. 2024ರಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿತ್ತು. </p><p><strong>ಸತತ ಮೂರನೇ ಸಲ ಕಿರೀಟ</strong></p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳೆಯರು, 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವನಿತೆಯರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು. </p><p>ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೊಂದಿರುವುದು (ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ದಾಖಲೆ ರನ್ ಚೇಸ್:</strong></p><p>ಡೆಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿದ 204 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಸಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಡೋದರದಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ 202 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಈವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. </p><p><strong>ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಆರ್ಭಟ</strong></p><p>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಆಟವಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ವೊಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ 79 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್</strong></p><p>ಫೈನಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 377 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ 96.</p><p>2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 523 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 17 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>