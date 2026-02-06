ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

PHOTOS | WPL: ಈ ಸಲವೂ ಕಪ್ ನಮ್ದು; ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವನಿತೆಯರ ಮುಡಿಗೆ ಕಿರೀಟ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:08 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ADVERTISEMENT
204 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (87 ರನ್) ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (79 ರನ್) ಅಬ್ಬರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

204 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ (87 ರನ್) ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (79 ರನ್) ಅಬ್ಬರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಗೆಳತಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದ ಮಂದಾನ

ಗೆಳತಿಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದ ಮಂದಾನ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲವೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತು

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲವೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿತು

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳೆಯರು, 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವನಿತೆಯರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು.

2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳೆಯರು, 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವನಿತೆಯರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಆಟವಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯು‌ಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ವೊಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಆಟವಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯು‌ಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ವೊಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ.

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಜೆಮಿಮಾ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಂದಾನ

ಜೆಮಿಮಾ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಂದಾನ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಜೋಡಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಜೋಡಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

RCBSmriti MandhanaRoyal Challengers Bangalorejemimah rodriguesWPL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT