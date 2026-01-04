ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು|ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ: ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ
ಸಂಜಯ್ ಕೊಟ್ಟೆಗೆಹಾರ
ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಣಿಝರಿ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು
ಶರಣು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
