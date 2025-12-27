ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಾಲು ರಜೆ: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಲಗ್ಗೆ, ಹೋಂಸ್ಟೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಭರ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkamagaluruResort
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT