ಮೂಡಿಗೆರೆ: ರಾಣಿ ಝರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ, ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಕಸಾಲೆ‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಣಿಝರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗುರುವಾರ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
