ಕೌಶಲ, ತಪಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ: ಸಿ.ಟಿ ರವಿ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:51 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:51 IST
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 18 ಕುಲಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸಭ್ಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ
ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
