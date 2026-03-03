ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
chikkamagaluru

ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯ ಮೂಲ |ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ

ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:11 IST
ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಕಷ್ಟ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಪೂರಕ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು
ಅರುಣ್ ಶಿವಪುರ, ಕೃಷಿಕ
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಹಾಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ನವೀನ್ ಕರುವಾನೆ, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Dairy Farming

