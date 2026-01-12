ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ: ವಿನಯಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.ಬಿ.

ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸೈಟ್ಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:31 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:31 IST
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
