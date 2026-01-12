ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ: ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಕಿಡಿ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</strong>: ‘ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಆದರೆ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರವಾಸ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಉಡುಪು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ‘ಕೇವಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಶಾಸಕಿ’ ಎಂದೂ ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್:</strong> ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಮನಗರದ ಯಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕಿಯ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ವಿರಳ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಶಾಸಕಿಯರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?</blockquote><span class="attribution">ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಶಾಸಕಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>