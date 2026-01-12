ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ: ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಕಿಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 17:54 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 17:54 IST
ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ವಿರಳ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11  ಶಾಸಕಿಯರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?
ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಶಾಸಕಿ
