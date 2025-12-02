ಕೊಪ್ಪ: ‘ಅರ್ಹರ ನಿವೇಶನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ’

ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು
chikkamagaluru

