ಶೃಂಗೇರಿ | ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸಂಚಾರ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><strong>ಶೃಂಗೇರಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಭಾರತೀ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಗೆದಿರುವುದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೆಡೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಅಮೃತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಬಲ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಳಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಎರಡು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೂಳುಮಯವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಎದ್ದ ದೂಳು ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೊ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>