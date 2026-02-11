ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಿ: ನವೀನ್ ಕರುವಾನೆ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೇರುಕೊಡುಗೆ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 227ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನೆಡುತೋಪು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಕರುವಾನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>