ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ; ಔಷಧ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ?

ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:31 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:31 IST
ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡ ತನಿಖೆಯೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ
ಡಾ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

