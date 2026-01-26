ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಆಗರಗಳಿಗೇ ಬಡಿದಿದೆ ‘ಗರ’

ಎಂ.ಎನ್‌.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 9:06 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 9:06 IST
ಖಾಸಗಿ ಘಟಕದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ
ಡಾ.ಬಿ.ವಿ.ಗಿರೀಶ್‌ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ChitradugaDrinking Wate

