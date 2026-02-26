ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
chitradurga

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಡಿವೈಡರ್‌: ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ 3 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ!

ಕೋಟೆನಗರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ರೂಪ ನೀಡಲು ನಗರಸಭೆ ವಿಫಲ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:41 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:41 IST
ಡಿವೈಡರ್‌ ನಡುವೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
–ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
ChitradurgaRoad problemRoad Divider

