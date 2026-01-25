ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನುಡಿಹಬ್ಬ

ಫೆ.17,18ರಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆಯ ಜಿ.ಜಿ.ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ 18ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 7:50 IST
ChitradugaKannada sahithya sammelana

