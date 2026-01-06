ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 7:10 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 7:10 IST
ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸ್ವರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠ
Chitradurgaswamiji

