ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ: ಎಂ. ನಾಗರಾಜು

<p><strong>ಧರ್ಮಪುರ</strong>: 'ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪರಮಹಂಸರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ' ಎಂದು ಮದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮದ್ದಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 191ನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜ್, ಜಯಣ್ಣ, ಪವಿತ್ರಾ, ಗೌರಮ್ಮ, ಹನುಮಂತರಾಯ, ಜಗನ್ನಾಥ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್, ಜೀವನ್ ಗೌಡ, ಕೆಂಚಮ್ಮ, ಮಹಾದೇವಮ್ಮ, ಮಂಜಮ್ಮ , ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯಮ್ಮ, ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>