ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictchitradurga
ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ; ದೇಸಿ ಹಸುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ

2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ, ಯೋಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:09 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:09 IST
ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯೋಗಗುರು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆ.ಎಸ್‌.ನವೀನ್‌ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಸವರಾಜ್‌ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ
ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಜನಸಂದಣಿ
Chitradurga

