ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಿಡಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿ: ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀ

ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತರಳಬಾಳು ಕ್ರೀಡಾಮೇಳ, ಕ್ರೀಡಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
ಕ್ರೀಡಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತರಳಬಾಳು ಶ್ರೀಗಳು ಮಾದರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ತಾವು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಶಾಲಾ ಪುಟಾಣಿಯೋರ್ವಳ ಕೈಹಿಡಿದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು.
ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ
