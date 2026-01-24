ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಅಡಿಕೆ: ಗುಂಪು–2 ಮರುವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬಿನಾರ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 7:04 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 7:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dakshina Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT