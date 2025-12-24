ಬಜಪೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹುಮತ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಹುಮತ ಲಭಿಸಿದೆ.</p><p>ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಟ್ಟು 19 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 11, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ 3 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಜಪೆಯ 19 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ 59 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p><p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 18 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 10, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 8 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿವೆ. 42 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಡಿ.21ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಜಪೆ ಶೇ 64 ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಶೇ 69.36ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಬಜಪೆ ಹಾಗೂ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಬಜಪೆ ಹಾಗೂ ಮಳವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಮೆನ್ನಬೆಟ್ಟು, ಕಟೀಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವೆರಡೂ 2021ರಲ್ಲಿಯೇ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p><p><strong>ಬಜಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿಜೇತರ ವಿವರ:</strong></p><p>ವಾರ್ಡ್ 1: ಯಶೋಧ (ಬಿಜೆಪಿ)</p><p>ವಾರ್ಡ್ 2: ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ (ಬಿಜೆಪಿ)</p><p>ವಾರ್ಡ್ 3:ಜಾಕೋಬ್ ಪಿರೇರಾ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 4: ಸಿರಾಜ್ ಬಜಪೆ (ಪಕ್ಷೇತರ)</p><p>ವಾರ್ಡ್ 5: ಗುಲ್ಸನ್ ಕರೀಂ (ಎಸ್ಡಿಪಿಐ)</p><p>ವಾರ್ಡ್ 6: ವೀಣಾ ಡಿಸೋಜಾ (ಎಸ್ಡಿಪಿಐ)</p><p>ವಾರ್ಡ್ 7: ಆಯಿಷಾ ಬಜಪೆ (ಎಸ್ಡಿಪಿಐ)</p><p>ವಾರ್ಡ್ 8: ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ (ಬಿಜೆಪಿ)</p><p>ವಾರ್ಡ್ 9: ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 10: ಶರ್ಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 11: ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 12: ಕಿರಣ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 13: ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 14: ಹಾಜಿರಾ ಫರ್ಜಾನಾ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 15: ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರು (ಬಿಜೆಪಿ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 16: ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಆರ್ ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 17: ಮಲ್ಲಿಕಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ಬಿಜೆಪಿ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 18: ರಕ್ಷಿತಾ ಶರತ್ (ಬಿಜೆಪಿ )</p><p>ವಾರ್ಡ್ 19: ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ (ಬಿಜೆಪಿ )</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>