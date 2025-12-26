ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮನೆ–ಮನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನನದ ಆಮೋದ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ; ಸೇಂಟ್‌ ಆಂತೋನಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಬಿಷಪ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಭಕ್ತರು
Dakshina Kannada

