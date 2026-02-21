ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಹಕಾರ್ಮಿಕನ ಕೊಲೆ: ಅಪರಾಧಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
Dakshina Kannada

